Новая авиакомпания открыла рейсы из аэропорта «Симферополь»

Авиакомпания «ИрАэро» начала выполнять рейсы в аэропорт «Симферополь». Рейсы будут осуществляться из столичных аэропортов «Жуковский» и «Домодедово» четыре раза в неделю до 21 сентября.

Самолет Sukhoi Superjet-100 доставил первых пассажиров из Москвы в Крым 15 июня. По традиции первый рейс новой авиакомпании в аэропорту Симферополя встретили водной аркой. Первый спустившийся по трапу пассажир получил памятные подарки, сообщила пресс-служба аэропорта.

После торжественной части в аэропорту «Симферополь» состоялись переговоры, в результате которых был подписан меморандум об открытии в 2020 году прямого авиасообщения между Иркутском и Симферополем. Ранее рейсы по этому направлению не осуществлялись. Подписи под документом поставили руководители аэропорта «Симферополь», авиакомпании «ИрАэро» и министр транспорта Крыма.