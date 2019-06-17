Московский межбюджетный трансферт на 2020 год распределили

Правительство Севастополя на очередном заседании 17 июня приняло постановление о распределении средств из межбюджетного трансферта Москвы — бюджету Севастополя на 2020 год.

— Это вторая часть транша 2020 года в сумме 6,693 млрд рублей по девяти главным распорядителям бюджетных средств, — представил проект постановления директор Департамента финансов Владимир Штоп.

Он также перечислил суммы распределения: Департаменту образования и науки — 1,350 млрд, Департаменту здравоохранения — 1,026 млрд, Главному управлению культуры — 615 млн, Управлению по делам молодежи и спорта — 439 млн, Департаменту труда и социальной защиты населения — 50 млн, Департаменту городского хозяйства — 2,490 млрд, Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры — 356 млн, Главному управлению информатизации и связи — 150 млн рублей. Любопытно, что Департаменту Аппарата губернатора на какие-то нужды распределено 213 млн рублей.

По словам В.Штопа, после принятия постановления главным распорядителям будут доведены лимиты, и они смогут начать проведение конкурсных, а затем закупочных процедур.