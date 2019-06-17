Бывшие жители Крыма подают заявления на паспорт РФ по упрощенной схеме

Первые заявления на получение российского гражданства поступили в миграционные подразделения МВД от бывших жителей Крыма и Севастополя. Рассмотрение документов и принятие по ним решений осуществляется в срок до трех месяцев.

«На данный момент в территориальные органы МВД России с соответствующими заявлениями обратились 125 человек, — сообщили в пресс-центре министерства. — До настоящего времени решения по результатам рассмотрения таких заявлений территориальными органами МВД не принимались, паспорта гражданина РФ не выдавались».

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении возможности получить российское гражданство по упрощенной процедуре для отдельных категорий лиц. В частности, таким правом наделены украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Севастополя и Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Кроме того, в апреле этого года В.Путин подписал указ, позволяющий получить российское гражданство в упрощенном порядке жителям Донецкой и Луганской народных республик.