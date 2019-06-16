Соревновались в силе и выносливости

В течение трех дней с 14 по 16 июня впервые в Севастополе прошел Международный фестиваль силового экстрима «Евразийские игры», посвященный Дню России и Дню города. В его рамках состоялся международный турнир по силовому экстриму «Самая сильная нация мира-2019» Ассоциации российских силачей.

— Участниками турнира являются сильнейшие богатыри России и мира, — так представил соревнования ведущий. Правда, оказалось, что он несколько преувеличил, всего соревновались 8 команд, по два спортсмена в каждой, то есть 16 силачей. Другое дело, что все они — победители и рекордсмены различных национальных и международных турниров. Семь из восьми команд представили бывшие советские республики.

Первыми на площадку у памятника Черноморской эскадре на Приморском бульваре пригласили команду из Белоруссии, за ними перед зрителями появились представители Казахстана, Узбекистана, Латвии и Китая. Россию представили сразу три команды, в том числе крымская, а также сборная «Россия-Севастополь», которая была включена в список в соответствии с правилами соревнований. В составе севастопольской команды — Александр Молодцов и Сергей Романчук.

Организаторы подготовили для силачей четыре непростых испытания — силовые, скоростные и на выносливость. Разумеется, все они — за гранью физических возможностей обычного человека.

Первое упражнение — перенос 600-килограммовой конструкции 2 по 20 метров по прямой. Далеко не все команды справились с этой задачей, а некоторые вообще не смогли сдвинуться с места с таким грузом.

Следующим командным испытанием стало поднятие вдвоем максимальное количество раз за одну минуту спортивного снаряда весом 245 килограммов, в чем также не всем сопутствовала удача.

Зрители, как могли, поддерживали спортсменов, и даже сами попробовали соревноваться друг с другом. Так, в качестве разогрева, любителям силовых упражнений было предложено посостязаться в толкании гири. Из вызвавшихся семерых участников в итоге самым выносливым и упорным оказался 53-летний Александр, который продолжал поднимать гирю, когда более молодые его конкуренты вынуждены были сойти с дистанции.

Места по набранным баллам распределились в следующем порядке: Россия, Крым, Севастополь, Беларусь, Казахстан, Китай, Латвия, Узбекистан.

В рамках Евразийских игр, в честь их успешного завершения организаторы 16 июня провели концерт на площади Нахимова, во время которого был установлен рекорд России по парной тяге специального снаряда. Севастопольские спортсмены в паре подняли конструкцию весом 815 кг.