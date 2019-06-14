В День города — бесплатные экскурсии и фото в историческом костюме

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник сделал для севастопольцев и гостей города памятный подарок в День города — в Культурно-выставочном центре музея (ул.Ленина, 35) 14 июня проводятся бесплатные экскурсии по выставкам «История Севастополя: о мужестве и славе» и «За год до Великой Победы. Севастополь-1944».

Возле главного входа в выставочный центр музея развернуты стенды с уникальными фотодокументами времен Великой Отечественной войны, повествующими о героических страницах обороны и освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

В фойе в этот день работает фотозона, где можно сфотографироваться на память, надев исторические костюмы.