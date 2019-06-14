Улицу Ерошенко закрыли для проезда

Для проведения ремонтных работ вводится полное ограничение движения всех видов транспортных средств на ул.Ерошенко (от пересечения с пр.Юрия Гагарина до ул.Дмитрия Ульянова).

Ограничение будет действовать с 15 июня. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры обещает, что ремонт дороги закончат к 15 августа. Эта дата весьма вероятна, так как после — начнется фестиваль «Опера в Херсонесе», на который как всегда, ожидают первых лиц государства.

На время проведения ремонтных работ автобус №22 будет ездить по ул.Дмитрия Ульянова в прямом и обратном направлении, поэтому становки «Ул.Ерошенко» и «Поликлиника» исключены из его пути следования.