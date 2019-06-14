Похитили, пытали, а после смерти закопали

Один из трех сообщников, обвиняемый в похищении и убийстве человека, предстанет перед судом. Остальные — в розыске.

Следственным отделом по Гагаринскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в похищении человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с особой жестокостью.

Потерпевший не выполнил данных обещаний в сфере торговли, за что поплатился жизнью.

По данным следствия, вечером 6 декабря 2018 года обвиняемый и двое его сообщников попросили потерпевшего помочь отремонтировать автомобиль в гараже в Гагаринском районе. Мужчину угрозами заставили спуститься в подвал, связали, избили и, облив бензином, подожгли.

Потом огонь потушили и доставили жертву на квартиру своей знакомой, где удерживали двое суток, пытаясь оказать медицинскую помощь. После отвезли в село Соколиное под Бахчисараем, где от полученных травм мужчина скончался. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники ночью закопали тело на кладбище села, а вещи сожгли.

Раскрытие и расследование данного преступления стало возможным благодаря объединению усилий следователей и криминалистов следственного управления с оперативными сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю.

Уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство и в настоящее время с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Предварительное следствие в отношении двух его сообщников и установление их местонахождения продолжаются.