Пиротехники взорвали одновременно 11 бомб

Одиннадцать авиабомб времен Великой Отечественной войны одновременно уничтожили севастопольские пиротехники МЧС и специалисты Черноморского флота. Масштабная пиротехническая операция была проведена вечером 13 июня на специальном полигоне чрезвычайного ведомства.

Боеприпасы как немецкого, так и советского производства, относились к различным типам. Все они были найдены в разных районах Севастополя. Так как конструкция и состояние взрывателей допускали перевозку, было принято решение с соблюдением всех необходимых мер безопасности транспортировать бомбы с территорий обнаружения для уничтожения.

«Вес боеприпасов от 2,5 до 250 килограммов. Уничтожение прошло в плановом порядке», — прокомментировал работу начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю, капитан внутренней службы Арсен Смаилов.

При обнаружении взрывоопасных предметов сообщайте об этом по номеру 101, напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.