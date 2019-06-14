На первом пути Крымского моста уложили рельсы

Строители завершили укладку звеньев из шпал и рельсов на первом пути Крымского моста. По этому пути поезда будут ходить с полуострова на материк, сообщает информационный центр мост.рф.

2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал было уложено для создания колеи длиной 19 км.

«Рельсы, уложенные между двумя берегами, сейчас для нас — удобный технологический путь. По нему мы будем перевозить грузы на участки, где продолжается строительство железной дороги через Керченский пролив и подходов к ней со стороны Крыма. В первую очередь, это рельсошпальная решетка и щебень с наших основных баз на таманской стороне», — рассказал руководитель подрядной организации Евгений Чибышев.

На втором железнодорожном пути моста еще предстоит уложить 7 км рельсошпальной решетки.

Рельсы и шпалы собираются в 25-метровые звенья на берегу и перевозятся на мост путеукладочными кранами на специальных платформах. Из звеньев формируются участки пути длиной по 440 м. Между ними ставятся уравнительные приборы для компенсации температурных напряжений.

Синхронно с мостом строятся подходы. Со стороны Крыма это двухпутная дорога линейной длиной 18 км (два пути суммарно — 36 км), которая свяжет мост с железнодорожной сетью на полуострове через действующую станцию Багерово. Работа развернута по всей длине трассы. На готовых участках с защитным слоем из дренирующего грунта формируется верхнее строение пути. Готово 16 из 36 км рельсового пути главного хода.

Вместе с трассой возводится новая станция «Керчь-Южная». Она включает вокзал на 200 человек, пост электрической централизации и блокировки и парк путей для приема и отправления грузовых и пассажирских поездов.

На другом берегу Керченского пролива, со стороны Тамани, железнодорожники ведут к мосту двухпутный участок пути длиной 40 км. Верхнее строение пути готово в полном объеме. Собрано и уложено 163 стрелочных перевода, установлено свыше 2500 опор и консолей контактной сети. Степень готовности искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы, — от 98 до 100%. На подходе строится станция «Тамань-Пассажирская» с вокзалом вместимостью до 50 человек и двумя парками путей — грузовым и пассажирским.

Железнодорожная часть моста и подходы заработают в 2019 году. Автодорожная часть была открыта досрочно и уже действует более года.