Льготники должны были успеть оформить проездные карты

С 15 июня льготный проезд в общественном транспорте Севастополя осуществляется только по персонифицированным картам ЕГКС.

Согласно постановлению правительства Севастополя с 11 апреля граждане, имеющие право на бесплатный проезд в общественном транспорте, пользуются этим правом при помощи персонифицированной или временной единой городской карты Севастополя (ЕГКС).

Однако, ввиду технических сложностей с оформлением персонифицированных карт ЕГКС, руководством ГУП «Севэлектроавторанс им.Круподерова» было принято решение временно предоставить льготникам право на бесплатный проезд и по документам (пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана и др.).

По информации органов социальной защиты, занимающихся обеспечением льготных категорий граждан персонифицированными картами, к 1 июня процесс оформления карт практически завершен. Большая часть граждан, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте уже оформили электронные карты ЕГКС или получили временные карты на период оформления. Поэтому с 15 июня единственным документом, дающим право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (в троллейбусах и автобусах), является персонифицированная или временная социальная карта ЕГКС.

При отсутствии карты пассажир обязан оплатить стоимость проезда согласно установленным тарифам.