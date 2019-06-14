Капитана украинского рыболовецкого судна осудят досрочно

Об этом сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, отметив, что он ожидает милосердный вердикт.

«История громкая. Думаю, что Россия покажет пример милосердного отношения. В сложных ситуациях в России, принимая решение, стремятся не нарушить права человека. Думаю, что будет по закону», — сказал П.Буцай.

По данным суда, приговор будет оглашен около 16.00. Слушания проходят в закрытом режиме.

История вопроса

Украинское судно «ЯМК-0041» было задержано российской стороной 4 мая 2018 года у западного побережья Крыма за незаконный промысел рыбы. Как сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по РК, у рыбаков изъяли более 9300 метров сетей. Удалось спасти 161 камбалу, четырех крабов и трех акул-катран. Всех животных вернули в среду обитания, а 17 камбал, две акулы и 46 дельфинов погибли из-за браконьеров.

На судно был наложен арест. В отношении капитана, гражданина Украины В.Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России возбуждено уголовное дело. По данным суда, капитан обвиняется по ст.256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавсредства и способа массового истребления водных биологических ресурсов, в местах нереста, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, с причинением особо крупного ущерба), санкция которой предполагает лишение свободы на срок до 5 лет.

Как сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, «благодаря конструктивному взаимодействию с государственными органами» суд «пройдет сегодня, раньше намеченного срока».

«В настоящее время Новицкий находится в Симферополе под подпиской о невыезде и живет на съемной квартире. В случае, если решение суда не будет связано с ограничением в передвижении, Виктор Новицкий уже сегодня сможет выехать домой», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что до ноября прошлого года В.Новицкий находился в СИЗО, потом был выпущен под подписку о невыезде.