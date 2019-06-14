Федеральные целевые программы выполнять не спешат

В настоящее время реализуется 19 ФЦП. На эти цели в этом году планируется направить из федерального бюджета почти 480 млрд рублей. Это инвестиции в инфраструктуру, строительство и реконструкция социальных объектов, поддержка научных исследований, инноваций.

«В целом ситуация с кассовым исполнением в этом случае несколько хуже, чем в прошлом году, — отметил председатель правительства Дмитрий Медведев. — Первый квартал — это всего 6%, в прошлом году было 9%. Кроме того, мы отстаем от показателей прошлого года и по уровню софинансирования из региональных и местных бюджетов и привлечения внебюджетных средств, а также по заключенным контрактам. Все это нехорошая тенденция».

По его словам, обычно — в том числе по объективным причинам — значительная часть контрактов закрывается в конце года. Но премьер-министр рассчитывает, что «главные распорядители примут меры для того, чтобы финансирование шло более равномерно».

На 14 июня намечено заседание кабмина по выполнению национальных проектов. Д.Медведев заметил, что и в этом случае «по целому ряду направлений бюджетные деньги используются недопустимо медленно».

«Завтра, то есть 14 июня, я жду доклады по этой теме — что сделано и чего не сделано. Потом уже будем выводы окончательные делать», — сообщил руководитель правительства.