Жители Голландии хотят удобное расписание катеров

После реконструкции пирса в Голландии катера на линии ходят в тестовом режиме. Но такое расписание жителей поселка не устраивает.

Первый катер из Голландии на Графскую пристань приходит в 8.40. Для работающих это совершенно неудобное время. Расписание не подходит студентам и преподавателям Севастопольского госуниверситета, институты которого — ядерный и морских исследований — расположены в Голландии.

Жители поселка в который раз обратились с этой проблемой к депутату мажоритарного округа №8 Александру Кулагину. Они просят увеличить количество пассажирских рейсов на линиях «Графская пристань – Голландия» и «Графская пристань – Инкерман».

— Прежнее расписание движения пассажирских катеров в микрорайон Голландия необходимо восстановить прежде всего для того, чтобы жителям было удобно добираться до места работы и учебы. Пустыми пассажирские катера на этих линиях ходить точно не будут, — цитирует пресс-служба заксобрания А.Кулагина.

На основании коллективного обращения граждан депутатом был подготовлен и отправлен повторный запрос в правительство Севастополя об увеличении количества пассажирских рейсов на линии.

В первом ответе на депутатский запрос правительство города сообщило, что из-за ограниченного количества пассажирских катеров увеличить количество рейсов по маршрутам «Графская пристань – Голландия» и «Графская пристань – Инкерман» не представляется возможным.