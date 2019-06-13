Завершено следствие по делу о краже картины Куинджи из Третьяковской галереи

МВД России завершило расследование уголовного дела в отношении Дениса Чуприкова, похитившего картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи в Москве.

Об этом ТАСС сообщила адвокат обвиняемого Светлана Горбунова.

«Следствие по уголовному делу в отношении моего подзащитного окончено. Денису Чуприкову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он не признает только в той части, что нанес порчу картине, а в остальной части признает в полном объеме», — сказала она.

Кроме того, по словам адвоката, стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, признала ее подзащитного вменяемым.

Картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена с выставки художника в Третьяковской галерее 27 января. Похитившего ее Д.Чуприкова задержали по горячим следам, он был арестован. Картина была обнаружена и передана музею.

Изначально Д.Чуприкову было предъявлено обвинение по ч.2 ст.164 («Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») УК РФ, однако позднее квалификационный признак «организованной группой» был исключен следствием из обвинения. Министерство культуры РФ и Третьяковская галерея признаны потерпевшими по делу.

Обвиняемый свои действия объяснил тем, что хотел привлечь к себе внимание, а также заявил, что кража картины была его собственным решением.