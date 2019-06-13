За Орлиновские и Качинские водоемы будет отвечать Севприроднадзор

Распоряжение о передаче принято на заседании правительства Севастополя 10 июня. Проект соответствующего документа представил и.о.директора Департамента по имущественным и земельным отношениям Константин Зимин.

По его информации, за два дня до этого состоялись сессии представительных органов Орлиновского и Качинского муниципальных округов, где, в частности, Качинским муниципалитетом было принято решение о передаче всех трех ГТС (гидротехнических сооружений).

— В отношении Орлиновского муниципального образования, вместо 16 ГТС было принято решение только о передаче ГТС «Туристский», — прокомментировал проект документа К.Зимин.

Он также пояснил, что, по его информации, сессия МО пока не закрыта, депутаты планируют еще раз собраться для повторного обсуждения вопроса о передаче оставшихся ГТС.

— Поэтому сегодня предлагаем принять четыре ГТС, — пояснил он.

За отсутствием на заседании представителя Орлиновского муниципалитета, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сам прокомментировал создавшуюся там ситуацию.

— Поупражнялись с одним ГТС — результат мы видим. Грунт навезли — уголовное дело там, не знаю, возбудили или нет, но пруд слили, — сказал он.

В завершении темы, глава города констатировал, что теперь «Севприроднадзор» полностью отвечает за переданные ему ГТС и потребовал уже до конца года представить все дорожные карты и технические обследования по означенным водоемам.