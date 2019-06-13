В СевГУ построят новый учебный корпус и отремонтируют общежития

Администрация СевГУ объявила четыре тендера на строительство и реконструкцию комплекса зданий университета, сообщает RosTender.info .

Два тендера на 605 млн рублей и 455 млн рублей касаются первой и второй очереди возведения учебно-лабораторного корпуса. По итогам еще двух тендеров выберут строительные организации для реконструкции общежитий №3 и №4, а также библиотеки вуза.

Предложения по всем тендерам принимают до 27 июня, а 1 июля конкурсная комиссия назовет победителей.

Финансирование строительства ведется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года». Заказчиком работ выступает Министерство науки и высшего образования РФ.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя передали СевГУ в бессрочное пользование 33 гектара на Стрелецком холме. Там планируют построить учебно-лабораторные корпуса, новое общежитие на 1,5 тысячи мест и крытый бассейн.