В Балаклаве новый прокурор

Бывший балаклавский прокурор возглавил Гагаринскую прокуратуру. В Балаклаву назначен прокурор — коллега нынешнего прокурора Севастополя по Сочи и Адыгее, а прокурорам Ленинского и Нахимовского районов продлили контракт еще на пять лет.

Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Гагаринского района Севастополя сроком на пять лет с 27 мая 2019 года назначен старший советник юстиции Запорожец Дмитрий Васильевич. До этого назначения он возглавлял прокуратуру Балаклавского района Севастополя.

Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Балаклавского района сроком на пять лет с 4 июня 2019 года назначен старший советник юстиции Журавлёв Сергей Георгиевич.

Приказом Генерального прокурора РФ продлен срок полномочий на пять лет (до 26 мая 2024 года) прокурора Нахимовского района старшего советника юстиции Гоголева Александра Николаевича и прокурора Ленинского района старшего советника юстиции Мееровича Бориса Владимировича.

Справка

Дмитрий Запорожец родился в 1978 году в Севастополе. В 2000 году, окончив Национальную юридическую академию им.Ярослава Мудрого, начал службу в органах прокуратуры Автономной Республики Крым, затем прокуратуры Севастополя. В прокуратуре города прошел путь от помощника Севастопольского транспортного прокурора до прокурора Балаклавского района Севастополя.

Награжден знаком отличия «За верность закону» II степени.

Александр Гоголев родился в 1980 году в с.Мускатное Красногвардейского района Крымской области. В 2001 году, окончив Национальную юридическую академию им.Ярослава Мудрого, начал службу в органах прокуратуры Автономной Республики Крым, затем в прокуратуре Севастополя. Прошел путь от помощника прокурора Красногвардейского района Автономной Республики Крым до прокурора Нахимовского района Севастополя.

Борис Меерович родился в 1979 году в Севастополе. В 2001 году, окончив Национальную юридическую академию им.Ярослава Мудрого, начал службу в прокуратуре Гагаринского района Севастополя. Работал на различных должностях в аппарате прокуратуры города. С 2014 года занимал должность прокурора Ленинского района Севастополя.

Сергей Журавлёв родился в 1980 году в г.Сочи Краснодарского края. В 2002 году, окончив юридический факультет Московского государственного университета сервиса (филиал в Сочи), начал службу в органах прокуратуры Краснодарского края. Прошел путь от следователя прокуратуры Адлерского района Сочи до первого заместителя прокурора Сочи. В последнее время занимал должность прокурора Тахтамукайского района Республики Адыгея.