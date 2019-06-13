В Балаклаве будут петь о героях прошлого и настоящего

В концерте примут участие севастопольские авторы и исполнители Снежана Варданашвили, заслуженная артистка Крыма и Украины Виктория Накорнеева, Владимир Губанов, Ольга Глазкина, заслуженный артист Украины Николай Холоша.

Накануне выступления корреспондент «Севастопольской газеты» поинтересовалась у А.Соболева о содержании концерта.

— Этот концерт будет ни радостным, ни печальным, он будет честным, каким было наше общее прошлое. «Лицом к лицу лица не увидать», — говорил поэт, и мы, живя бок о бок с героями, просто не замечали их порой, или, может быть, то, что сегодня, считается геройством и самоотверженностью тогда было повседневностью и привычным делом. Оглядываясь сегодня, мы с горечью осознаем, что эстафетная палочка того времени валяется на беговой дорожке, ее некому передать. Но вера умирает последней, а память и вовсе убить невозможно, поэтому мы будем напоминать настойчиво, всегда и везде, о том времени, о тех людях и об их делах.

Балаклава, Севастополь — эти названия давно стали символами не только Военно-Морского Флота, но и символами нашей страны, русского мира. Скольких литераторов, художников, артистов вдохновили эти города на создание бессмертных произведений! Важно осознавать, что эта цепочка не порвалась. Всего не вместить в рамки одного концерта, но я надеюсь, вы ощутите и убедитесь, что рядом с именами великих, живших тут и воспевавших наш город, — Гомером, Александром Грибоедовым, Александром Пушкиным, Адамом Мицкевичем, Львом Толстым, Борисом Лавреневым, Александром Куприным, Дмитрием Маминым-Сибиряком, Анной Ахматовой, Всеволодом Вишневским, Сергеевым-Ценским, Константином Паустовским стоят и наши современники: поэты, барды, певцы и артисты.

Добавим, что помощь в организации и проведении концерта оказали Сергей Лисейцев, Дмитрий Голиков, общественное движение «Доброволец», ГБУ «Балаклавский дворец культуры», компания «Севшоу».

Бесплатные билеты можно получить в кассе музея.