Уведомление

ООО «Полиграфия» сообщает о готовности предоставить печатную площадь в «Севастопольской газете» для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательного собрания города Севастополя второго созыва 8 сентября 2019 года.

Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборных агитационных материалов составляет:

— на внутренних полосах в черно-белом исполнении — 50,00 руб. за 1 кв.см;

— на внутренних полосах газеты в цветном исполнении и на последней полосе — 65,00 руб. за 1 в.см;

— на первой полосе газеты — 75,00 руб. за 1 кв.см.

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади опубликованы в «Севастопольской газете» ((Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ91-00328 выдано Управлением Роскомнадзора по РК и г.Севастополю 25.12.2017г.) №24 от 13.06.2019г. и на сайте sevastopol.press.