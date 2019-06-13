Ученые ускорят строительство газопровода на Ай-Петри

Инженерно-карстологические исследования, которые проводят ученые Крымского федерального университета совместно с ООО «Крымспецгеофизика», позволят сократить сроки подготовки к строительству магистрального газопровода Ялта – Форос – Севастополь, часть которого пройдет по плато Ай-Петри.

Плато Ай-Петри — известняковое. При растворении известняка, то есть при карстовых процессах, под объектами строительства возможно образование просадок и провалов грунта. Проводимые исследования помогут ученым детально определить участки тектонических нарушений, оползневые участки, зоны разуплотнения, что уточнит геологическое строение района, дать прогноз развития карста на исследуемом участке и предложить комплекс противокарстовых мероприятий на этапе проектирования и строительства газопровода, сообщает пресс-служба КФУ.

«В этом году университет получил самое современное оборудование по программе развития, что качественно повышает наши возможности при исследованиях карста Крымского полуострова, большая часть которого сложена карстующимися породами», — отметил старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им.Вернадского Геннадий Самохин.

Строительство магистрального газопровода Ялта – Форос – Севастополь включено в программу «Газификация населенных пунктов Республики Крым» на 2018-2022 годы. Карстологические исследования существенно сокращают сроки и стоимость производства инженерно-геологических и геофизических работ на всей протяженности газопровода, позволяя уделить больше внимания изучению наиболее опасных участков.

Специалисты-карстологи детально описывают трассу будущего газопровода, выявляют участки, неблагоприятные по карстопроявлению, для дальнейшего создания схемы инженерно-геологических условий и дополнительного изучения геофизическими методами. На потенциально опасных участках трассы инженеры-геофизики проводят комплекс геофизических исследований, включающий в себя георадарную съемку, сейсморазведочные и электроразведочные работы, в том числе вертикальное электрическое зондирование и профилирование.