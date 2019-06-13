Разрисовывают стену на улице Брестской

В течение мая организаторы провели отборочный этап, принимая заявки и эскизы, которые поступили из Северо­двинска, Нижнего Тагила, Москвы, других городов России, а также из Крыма и Севастополя, — всего заявились 25 участников. Однако не все рисунки соответствовали трем заявленным направлениям: «Город в красках», «История Севастополя» и «Севастополь — город моряков» и потому не были допущены к реализации.

— Все заявки прошли первичный отбор, который проводился членами специально созданной архитектурно-художественной комиссии. В итоге несколько работ севастопольцев и крымчан были одобрены, чтобы быть нанесенными на стены нашего города, — сообщил директор Департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя Андрей Демидов.

В качестве объекта нанесения конкурсных граффити выбрана стена вдоль дороги по адресу: ул.Брестская, 12.

— Стена является собственностью города, что сразу снимает вопросы согласования и прав собственности. Кроме того, было решено не рисковать фасадами зданий на центральных улицах, — объяснил А.Демидов.

Он считает, что если первый такой опыт окажется удачным и жителям города такая инициатива понравится, в дальнейшем эта инициатива будет расширена.

Основная цель конкурса — популяризация культурно-исторических памятников, в том числе для гостей города. Победителя должны определить в День города. Он получит главный приз — 70 тысяч рублей.

Один из трех участников конкурса Артем Линьков из Симферополя сразу взялся за баллончики с аэрозольной нитроэмалью и принялся за изображение Херсонеса. Молодой человек рассказал, что информацию о конкурсе увидел в интернете, решил рисовать Херсонес, поскольку всегда восхищался этим местом, его античной архитектурой. Сделал эскиз, отправил на конкурс и получил приглашение к участию. Что касается приза, он утверждает, что его больше интересует участие, но и призовые получить было бы неплохо.

Севастополец Игорь Назаренко решил изобразить дельфинье семейство в глубинах Черного моря. Он считает, что дельфины — это символ Севастополя и самые близкие к человеку существа.

— Давно занимаюсь изобразительным искусством, имею художественное образование, правда, не работаю по профессии. Помимо морального вознаграждения, материальное мне тоже не помешало бы. Для меня будет приятно знать, что на одной из стен любимого города будет сделанное мною изображение, — рассказал художник.

Людмила Богуцкая и Евгений рассказывали о своей будущей работе, дополняя друг друга. Собственно, граффити выполняет девушка, а молодой человек, приехавший из Симферополя, ей только помогает. Судя по развешанным вдоль стены эскизам, художники замыслили целое батальное полотно, главный персонаж которого — Александр Суворов.

— Первоначально мы хотели разрисовать стену на ул.Суворова, и эскиз был сделан для нее. Но потом оказалось, что там мало места. В моей работе будет много деталей о жизни и деятельности Суворова. Нас радует, что эту историю увидят все, кто будет въезжать в город, — рассказал Евгений.

Как выяснилось, они оба — художники-монументалисты, но в рисовании баллончиками — новички. Пока личного опыта у ребят нет, но они взяли мастер-класс у севастопольского мастера — граффитчика Алексея Кислова, который посвятил их в основы. Так что дальше будет практика.

Заметим, что не всем севастопольцам разрисовывание стен пришлось по вкусу. Проходящая мимо женщина, глядя на рисовальщиков, громко и не один раз повторила: «Это кошмар!»

Еще одна жительница города Елена Алексеевна посетовала на разброс тем рисунков, что, по ее мнению, должны были заранее предусмотреть организаторы.

— В целом мне идея нравится, но организаторы должны были задать общую тему. А тут на одном участке стены — их получается три [граффити]. Мне кажется, что стоило бы продумать привязку к местности, к району — старый ли он, новый ли, прибрежная ли это часть города, — высказала свое мнение женщина.

Возможно, в следующий раз ее замечание действительно будет учтено. А пока получится то, что получится.