Проект здания для театра танца получил согласование Госэкспертизы

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на строительство здания Севастопольского академического театра танца им.Елизарова.

В новом пятиэтажном здании на ул.Руднева площадью 10,85 тысячи кв.м планируется разместить зрительный зал на 750 мест, сцену с боковыми карманами, репетиционный зал, административные и хозяйственные помещения, кассовый вестибюль, гардероб и лифтовые холлы. Также будет оборудована подземная автостоянка. Кроме того, в здании театра создадут все необходимые условия для удобного перемещения посетителей с ограниченными физическими возможностями.

Новое здание театру построят на озелененной территории, которая станет естественным продолжением городского парка.

На ул.Руднева, в районе «Одеколона», появится целая театральная площадь: проекты для Театра танца и рядом стоящего нового здания Севастопольского ТЮЗа разработала московская фирма «МВ-Проект». Постройки контрастируют друг с другом и одновременно образуют общую рекреационную площадку. По замыслу проектировщиков, ансамбль претендует на роль доминанты в окружающей застройке.

Реализация инвестиционного проекта проходит в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года».