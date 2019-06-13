Оптимизируют движение на подъездах к Симферополю

Министерство транспорта Республики Крым совместно со Службой автомобильных дорог разработали дополнительный план мероприятий по оптимизации движения на въездах в столицу Крыма на участках с высокой транспортной загрузкой.

При въезде в Симферополь со стороны Белогорска устроят дополнительную полосу от гипермаркета «Новацентр» до ул.Отважных, нерегулируемый пешеходный переход в районе пр.Победы, 221-А, уберут, вместо него будет установлен светофор на пересечении пр.Победы с ул.Кубанской.

На участке автомобильной дороги Симферополь – Феодосия от пересечения с ул.Глинки до пересечения с ул.Арекет вместо двух полос будет три с обустройством реверсивного движения.

Для оптимизации движения на въезде со стороны аэропорта будут изменены режимы светофора: увеличат время работы зеленого сигнала для автомобильного транспорта.

На автомобильной дороге Красноперекопск – Симферополь в районе строительства автомобильной развязки с дорогой на новый аэропорт увеличат количество полос движения.

На въезде в Симферополь со стороны Ялтинского шоссе будут обустроены заездные карманы для остановок общественного транспорта. В случае сохранения затруднений будет организовано реверсивное движение.

Все мероприятия будут выполнены до конца июня.