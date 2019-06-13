Очистные в Балаклаве обещают построить до 2022 года

В Балаклаве представители ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», жители, представители муниципалитета, депутаты и общественники обсудили проекта второй очереди КОС «Южные». Участников обсуждений интересовали вопросы экологичности объекта, оценка воздействия на окружающую среду, уровень производимого шума, говорится в сообщении пресс-службы правительства Севастополя.

«Проектом предусмотрена современная технология очистки сточных вод общей производительностью 10,5 тысячи кубометров в сутки, включая биологическую очистку и ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод. Степень очистки сточных вод соответствует требованиям, предъявляемым к выпуску в водоемы рыбохозяйственного назначения первой категории на весь период эксплуатации, а также предусмотрена возможность вторичного использования воды на технические нужды», — рассказал заместитель ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Денис Водопьянов.

Он объяснил, что в проекте решены вопросы минимизации возможных выбросов в атмосферу загрязнений, которые могут привести к негативному воздействию на окружающую среду. При прокладке напорных коллекторов исключен факт подтопления и всплытия трубопроводов. На площадке не предусмотрена сушка активного ила. При проектировании технологического здания предусмотрена система приточно-вытяжной вентиляции. Все вытяжные установки оснащены высокоэффективными фильтрами, специально предназначенными для погашения сероводорода, меркаптанов, аммиака.

Конкурсные процедуры по выбору повторного исполнителя работ будут объявлены в июле. Завершить строительство КОС «Южные» планируется до 2022 года.