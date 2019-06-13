Из-за военных перекроют рейд

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры информирует о перекрытии рейда в Севастопольской бухте.

В связи с проведением мероприятий по подготовке и проведению показа боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники флота в период проведения Международного военно-технического форума «Армия-2019» временное ограничение движения морского общественного транспорта будет введено 14, 18, 21, 25 и 28 июня с 9.00 до 13.00.

Будут работать маршруты №150, 150-А, 151, 151-А, 152, 152-А, 153 с пл.Нахимова и с пл.Захарова.