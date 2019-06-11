Верховный суд Крыма оставил под арестом мэра Евпатории

28 мая Киевский районный суд Симферополя продлил на два месяца срок ареста Филонова, защита заявляла о намерении подать апелляцию и поместить мэра под домашний арест из-за плохого состояния здоровья подзащитного. «Суд оставил в силе решение суда первой инстанции, апелляцию — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе.

А.Филонов был задержан 3 апреля, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. По данным УФСБ по Республике Крым и Севастополю, по указанию чиновника незаконно изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в муниципальной собственности земельных участков общей площадью около 14 га для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости.

Ранее в суде прокурор заявил, что в отношении А.Филонова возбуждено еще одно уголовное дело по этой же статье. Общий ущерб в результате махинаций с земельными участками, в которых подозревают мэра, оценивается более чем в 79 млн рублей.

А.Филонов возглавляет администрацию города с ноября 2014 года.