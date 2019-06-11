Севприроднадзор заметил земельные работы в водоохранной зоне

В конце мая специалисты Севприроднадзора провели рейдовое мероприятие водоохранной зоны Черного моря, расположенной в Языковой балке — между поселками Любимовка и Вязовая Роща. На земельном участке 91:04:014001:26 выявлено проведение земельных работ.

В природоохранном ведомстве считают, что на берегу проводится планировка территории под строительство с последующей сортировкой снятого слоя грунта на фракции.

С 30 мая Севприроднадзором по данному факту возбуждено и проводится административное расследование.

Как сообщает публичная кадастровая карта РФ, назначение участка 91:04:014001:26, расположенного в пределах 500-метровой водоохранной зоны, — для ведения личного крестьянского хозяйства.