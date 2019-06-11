Предлагают поучаствовать в разработке национальной программы развития города

В правительстве Севастополя состоялось первое совещание по выработке концепции Национальной комплексной программы социально-экономического развития города. Ее первую версию представят президенту РФ Владимиру Путину уже к 1 сентября текущего года.

О перспективах этой работы журналистам рассказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

— Это не про выделение финансирования. В национальной программе мы хотим обратиться с предложениями по созданию таких инструментов и таких решений, которые позволят сделать экономическое развитие города поступательным, не останавливающимся. За пять лет у нас темп развития экономики — 80%, за прошлый год — 20%, — отчитался глава города.

По его словам, при очевидных положительных экономических показателях, севастопольцы ощущают на себе высокий уровень цен, нехватку рабочих мест и низкую зарплату. Новое социальное строительство не может компенсировать ожиданий горожан, поэтому необходимы дополнительные меры.

— Мы предлагаем в течение определенного времени разработать национальную программу развития города, в которой будут урегулированы вопросы не только дополнительных средств на социальные и инфраструктурные объекты, но создан льготный режим для инвестиций и предпринимателей, дополнительные механизмы развития кредитования, таможенные льготы, учтены особенности существования и развития отдельных отраслей, — продолжил губернатор. — Мы подготовили предложения в разных отраслях — в судостроении, судоремонте, сельском хозяйстве, и считаем, что в Севастополе должны быть апробированы уникальные механизмы развития, которые приведут к большему инвестиционному экономическому росту и компенсируют санкционные ограничения, возложенные на Севастополь.

Таким образом, речь идет об определении национальных приоритетов и закреплении их в официальном документе на уровне президентского указа.

Жителям города, руководителям госкорпораций и предпринимателям предложено принять участие в этой работе, подав на официальный сайт исполнительной власти города своих предложений.

— Мы будем слушать всех, кто хочет нам помочь в принятии нужных городу решений, — пообещал глава города.

По информации вице-губернатор Севастополя Ильи Пономарева, еще в апреле правительством Севастополя были выделены средства на проведение научно-исследовательско ой работы по теме «Разработка концепции национальной комплексной программы социально-экономического развития города федерального значения Севастополя».

Установлен срок подачи предложений — до 1 июля. За две недели пройдет их обсуждение, в течение последующих двух месяцев поданные предложения будут обрабатываться.

Подчеркивается, что инициативы могут касаться любых направлений — предпринимательства, любых сфер экономики, здравоохранения, образования.