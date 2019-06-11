Последнего достойнейшего на Доску почета добавили вдогонку

Городскую Доску почета обновят к Дню города. Распоряжение губернатора Севастополя об этом было опубликовано 14 мая. Согласно документу чести быть занесенными на Доску почета удостоены восемь трудовых коллективов и 15 жителей города.

Первые — с формулировкой «За значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Севастополя», вторые — «За высокие результаты в производственной и социально-культурной деятельности, значительный вклад в развитие строительства, жилищно-коммунального, сельского хозяйства, здравоохранения, спорта, средств массовой информации, профсоюзного движения, обеспечение безопасности и защиту прав граждан».

Самыми достойными признаны Внутригородское муниципальное образование города Нахимовского муниципального округа (глава Михаил Брицын), трудовой коллектив АО «Центральное конструкторское бюро «Коралл» (гендиректор Виктор Ленский), трудовой коллектив ГБУ «Горсвет» (директор Ильгизар Шамсутдинов), трудовой коллектив ГБУОУ «Севастопольский педагогический колледж им.П.К.Менькова» (директор Сергей Еременко), трудовой коллектив ООО «Качинский+» (директор Михаил Хош), трудовой коллектив ГБУ культуры Севастополя «Терновский центр культуры и досуга» (директор Ирина Зевалич), Севастопольский русский академический драматический театр им.Луначарского (директор Ирина Константинова), ГБУЗ «Севастопольская городская больница больница №9» (директор Елена Волкова).

Среди граждан достойными подражания названы индивидуальный предприниматель Ольга Андриевская, заместитель директора Департамента труда и социальной защиты Елена Бардакова, замдиректора по производству ООО «Морской колокол» Александр Витрищак. директор ГАУК «Севастополь кино» Дмитрий Гарнега, председатель Севастопольской региональной организации «Союз журналистов России» Сергей Горбачев, замдиректора по учебно-воспитательной работе ГБОУ дополнительного образования «Центр патриотического воспитания учащейся молодежи» Оксана Коротченко, председатель первичной профорганизации «Севастопольская городская больница №1 им.Пирогова» Светлана Мирошниченко.

Также в число самых-самых попали врач фтизиатр Севастопольского противотуберкулезного диспансера Людмила Николаенко, слесарь подвижного состава предприятия «Севэлектротранс им.Круподерова» Юрий Попов, электрогазосварщик Севтеплоэнерго Александр Просветкин, замдиректора по учебно-методической работе ГБОУ дополнительного образования «Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи» Людмила Рубан, начальник отдела бухгалтерского учета Управления административной работы Департамента капитального строительства Людмила Тонкашева, начальник информационного центра УМВД России по городу Севастополь полковник внутренней службы Людмила Цимбал.

Интересно, что шестнадцатого в список наидостойнейших включили, что называется, вдогонку, дополнительным распоряжением от 7 июня. Им стал начальник военного оркестра — военный дирижер в/ч 6916 Южного округа войск Национальной гвардии Российской Федерации Валентин Таев.

Торжественное открытие городской Доски почета на пл.Нахимова состоится 14 июня в 9.30.