Оперный театр и академия хореографии уже созданы

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал два распоряжения о создании в Севастополе федеральных государственных бюджетных учреждений культуры «Севастопольского государственного театра оперы и балета» и «Академии хореографии».

Данные документы определяют главные цели деятельности учреждений, говорится в сообщении пресс-службы правительства Севастополя.

Проект планировки и межевания территории в 59 га будущего культурного кластера на мысе Хрустальный, где планируется разместить театр и академию, утвержден на внеочередном заседании правительства Севастополя 11 июня. Днем ранее проект был согласован в Министерстве культуры РФ с учетом утвержденных охранных и защитных зон объектов культурного наследия: «Скульптурная композиция «Матрос и Солдат», Обелиск городу-герою Севастополю, Оборонительная стена 7-го бастиона.

На мысе Хрустальный будут размещены Музейно-мемориальный комплекс защитникам Севастополя в 1941-1942 годах, парк, киноконцертный комплекс, театр оперы и балета, высшая школа театрального и музыкального искусства, хореографическая академия, художественный музей и комплекс служебного жилья для сотрудников этого культурного кластера.

Проект предусматривает, что капитальные строения займут менее трети территории, а большая часть пространства станет парковой зоной.