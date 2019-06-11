На улице Хрущева собрали три килограмма ртути

В Нахимовском районе Севастополя сотрудники спецотряда МЧС провели масштабные работы по сбору ртути, обнаруженной в грунте на территории частного домовладения.

Заявка поступила 2 июня через службу «112»: владелец участка в частном секторе на ул.Хрущева при проведении земельных работ заметил, что из почвы сочится вещество, напоминающее ртуть. По указанному адресу было направлено отделение аварийно-спасательной части Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю. На месте было установлено, что в яме действительно собираются капли ртути. Почти полкило металла домовладелец собрал в емкость самостоятельно.

На следующий день в яме вновь появились ртутные шарики.

Проблему рассматривала комиссия КЧС и ПБ города 7 июня. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекли аварийно-спасательную часть, часть пиротехнических и специальных водолазных работ, исследования производила лаборатория Росприроднадзора.

Все работы по демеркуризации велись вручную в течение четырех дней: одну за одной извлекали сотрудники спецотряда тысячи ртутных капель из слоев почвы. Процесс кропотливый, трудоемкий, требующий невероятной собранности и концентрации.

Всего было собрано и передано на утилизацию около трех килограммов ртути и свыше тонны грунта, содержавшего ртуть, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.