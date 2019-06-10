Закон о дачной амнистии чиновники и депутаты дорабатывали вместе

Законопроект, который продлевает льготные условия регистрации севастопольцами права собственности на объекты индивидуального строительства до 2023 года, был принят депутатами большинством голосов во втором, окончательном чтении.

Докладчик по вопросу, разработчик законопроекта, зампредседателя Законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин отметил, между чтениями над документом шла плодотворная совместная работа с органами исполнительной власти.

— Одно из предложений губернатора, которое вызвало бурю эмоций у севастопольцев, — распространение дачной амнистии только на тех граждан, которые получили право на земельные участки до вступления в силу федерального конституционного закона №6 [о присоединении Крыма и Севастополя к Российской Федерации, – прим. автора], — не нашло отражений в поправках. Оно и не рассматривалось. Остальные поправки поддержаны профильным комитетом, — рассказал А.Кулагин.

Напомним, одобрение федеральных властей на продление дачной амнистии для севастопольцев еще на четыре года было получено в конце 2018 года.

Законопроект «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории города Севастополя» во втором чтении был поддержан 18 депутатами — всеми, кто присутствовал в зале.

После того, как документ подпишет губернатор, тысячи севастопольцев смогут реализовать свое право на упрощенный порядок регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства, дачные и садовые дома.