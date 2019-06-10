Тушили пожары, спасали инвалидов и альпиниста

За неделю в Севастополе произошло 24 пожара, из которых техногенных — 2, неконтролируемого горения — 22, сообщил на аппаратном совещании в понедельник, 10 июня, начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Департамента общественной безопасности города Александр Веселков.

Он также рассказал о происшествиях на водных объектах и в горах, случившихся с 3 по 9 июня.

— 7 июня спасатели пожарно-спасательной части оказали первую помощь инвалидам количестве 40 человек, отдыхавших в пансионате «Золотой берег» в Орловке. После закрепления палатки, которую сорвал сильный ветер. Была оказана помощь одному человеку, который был передан бригаде скорой медицинской помощи, — отчитался А.Веселков.

По его же информации, 3 июня в горах в районе Форосского канта во время горного восхождения житель Одессы 1983 года рождения, входивший в группу восхождения из трех альпинистов, сорвался с большой высоты. Спасатели достали пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи, остальные альпинисты от медицинской помощи отказались.