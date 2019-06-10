Старинные деньги не прошли таможню

Житель Крыма попытался вывезти на Украину купюры 19 и начала 20 века без соответствующих документов.

В ходе проведения таможенного контроля в отношении граждан, пересекающих таможенную границу в пункте пропуска «Перекоп», сотрудники Крымской таможни в дорожной сумке жителя полуострова выявили альбом с 22 старинными купюрами различного достоинства. Среди выявленных банкнот денежные знаки номиналом 250 рублей 1918 года, а также государственные кредитные билеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, (1898-1909 гг.), казначейские знаки номиналом 20 и 40 рублей.

При пересечении границы мужчина не предоставил разрешительных документов на вывоз коллекции и не осуществил ее таможенное декларирование.

Все ценности изъяты и переданы на экспертизу для установления их исторической и культурной ценности, сообщила пресс-служба Крымской таможни.

Обратите внимание! Монеты, боны, банкноты и ценные бумаги, созданные 100 лет назад и более, являются культурными ценностями. Разрешительный документ на их вывоз из России дает Министерство культуры, их необходимо декларировать на таможне.