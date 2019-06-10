«Сказочное королевство» завершилось раздачей королевских наград

Уже третий год подряд лето в Севастополе начинается детским театральным фестивалем «Сказочное королевство». Его организатору Севастопольскому театру юного зрителя-каждый раз удается собрать в своих все еще стесненных условиях интересные театральные коллективы с их подчас нетривиальными постановками. В результате фестиваль получается неожиданным и, что особенно важно, наполненным. И не только спектаклями, а еще лекциями, разговорами о современном детском театре, мастер-классами.

Результатом последних стал вполне себе мультфильм СказАчное королевство», который юные театралы буквально слепили из пластилина и собственных рисунков. Разумеется, под руководством взрослого профессионала. Получилось прикольно.

Этим мультиком и начали церемонию закрытия фестиваля. Победителей награждали в королевских номинациях — от «Вся королевская рать» и «Королевский любимец» до гран-при «Королевский эталон» за режиссуру, сценографию и актерскую игру. Последняя присуждена спектаклю «Комната Герды» театральной лаборатории Яны Туминой и театра «Особняк» из Санкт-Петербурга. Кроме основной награды эта постановка по мотивам сказки Г.Х.Андерсена, обозначенная в программке, как лирический хоррор, отмечена еще целым рядом дипломов. Так, в номинации «Королевская актриса» лучшей названа исполнительница роли Герды Алиса Олейник. Ей же присужден специальный диплом «Королевское перевоплощение» от еженедельника «Севастопольская газета» и телеканала «Вести – Севастополь».

«Комнате Герды» досталась также победа в номинации «Королевский восторг», присужденная детским жюри с непререкаемой оценкой одного из юных театральных критиков: «Это потрясающе!»

Впрочем, организаторы постарались отыскать самое-самое практически в каждом из фестивальных спектаклей – благо в королевских номинациях недостатка не было.

Итак, по мнению взрослого жюри, лучшим в номинации «Королевская сказка» был спектакль «Мама, папа, братья Гримм» (Ульяновский ТЮЗ «NEBOLSHOY ТЕАТР». Спектакль севастопольского Театра им.Кукол «Терем ОК» (режиссер Артем Макеев) стал лидером в номинации «Королевская магия».

Победу в номинации «Королевский диалог» заслуженно отмечена виртуозная работа со зрителем заслуженного деятеля искусство АРК Андрея Пермякова, в спектакле «Волшебник Изумрудного города» (Молодежный театр-«Студия 22» МЦТИ «Золотой ключик» (г.Евпатория»).

Сюрпризом церемонии закрытия стало выступление студийцев Севастопольского театра юного зрителя. И уже под занавес, во время легкого кейтеринга, организованного по случаю успеха фестиваля, один из самых маленьких поклонников театра, сумевший допроситься от взрослых минутной паузы, серьезно объявил, что уже с этого дня с нетерпением ждет начала нового, четвертого фестиваля «Сказочное королевство».