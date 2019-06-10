Публичные слушания по бюджету 2018 года состоятся 13 июня

Активных горожан и представителей организаций приглашают принять участие в обсуждении исполнения городского бюджета за прошлый год.

На 13 июня назначено проведение публичных слушаний в очной форме по проекту закона города Севастополя «Об исполнении бюджета города Севастополя за 2018 год». Слушания состоятся в большом зале Законодательного собрания по адресу: ул.Ленина, 3, в 10.00.­

Желающие выступить на слушаниях должны были подать заявки до понедельника, 10 июня.

Регистрация участников слушаний в холле здания Законодательного собрания начнется в четверг, в 9.30 утра. При себе иметь паспорт и документы, подтверждающие полномочия (для представителей юрлиц).