Пересчитали разрушения от стихии

К ликвидации последствий сильного ливня, случившегося 7 июня, привлечены 315 человек и 50 единиц техники.

26 аварийных бригад откачивали 7 и 8 июня воду из подвалов, прочищали ливневки, производили минимальный ремонт кровель. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

По его информации, силами ГБУ «Парки и скверы» в ночь после происшествия была произведена очистка центральной части города — площади Нахимова и Приморского бульвара.

Среди пострадавших объектов назван пляж в парке им.Ахматовой, который, по словам М.Тарасова, в этот же день был восстановлен.

В парке Победы в ночь на 8 июня был очищен центральный фонтан, прилегающая к нему территория и центральная аллея, загрязненные грунтом.

Чиновник также сообщил о разрушении дорожного покрытия и закрытии движения на набережной Клокачева, которое также удалось оперативно восстановить.

— 7 июня в ремонте находились 65 крыш, жалобы поступили по девяти домам. Дом по улице Правды, 31, пострадал из-за плоской конструкции крыши, поскольку там шли работы по воздуховодам. Вода залилась внутрь дома и помещений, — сообщил руководитель горхоза.

В настоящее время восстановлено электроснабжение дома, ведется оценка того, что потребуется для дополнительно ремонта, как в жилых помещениях, так и по общему имуществу. Директор горхоза пообещал, что ремонтные работы будут оплачены за счет ведущих подрядных организаций.

Из-за ливня всего поступило 225 заявок, 143 — касались крыш, еще 182 — ливнестоков.

От стихии пострадала подпорная стенка по улице Луначарского. На сегодня проезд рядом с домом №16 расчищен от камней. Восстановлением подпорной стены обещают заняться в ближайшее время.

Из-за нарушений подачи электроэнергии было отключено 14 фидеров, 8 трансформаторных подстанций, 24 социально-значимых объектов. Без электричества вынужденно оказались почти 12,5 тысяч человек.

— Я прошу в течение еще двух дней привести в порядок улицы города, к Дню России и Дню города, — обратился к подчиненным губернатор Дмитрий Овсянников.