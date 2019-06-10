Подведены итоги конкурса концепций развития пляжа «Учкуевка»

Победителю — фирме с удивительным по совпадению названием — ООО «Центр развития пляжа Учкуевка» досталось первое место и денежное поощрение в 75 тысяч рублей.

Второе место на конкурсе на лучшую концепцию архитектурно-градостроительного развития рекреационной территории, прилегающей к территории парка «Учкуевка» со стороны береговой линии Черного моря, досталось работе архитекторов Елены Белоус и Елены Василькевич, третье — ИП «Алексей Васильковский». Премии полагаются и за эти места (50 и 25 тысяч).

Выставка этих трех проектов пройдет до 21 июня в холле здания по адресу: ул. Леваневского, 24, вход свободный. Всего в конкурсе было шесть участников.

«Главными критериями в оценке конкурсных работ было соответствие проекта конкурсной документации, а также наработки авторов по созданию уникального и запоминающегося градостроительного и архитектурного образа любимого места отдыха горожан, с учетом потребностей севастопольцев», — говорится в сообщении департамента архитектуры.

Основная идея проекта-победителя — оптимальное использование территории в структуре города. Архитекторы предлагают вполне здравые решения: организовать набережную, свободную от застройки и автомобилей; создать современную пляжную инфраструктуру; привести к единому стилю ларьки и кафе; сформировать автомобильные проезды; организовать автопарковки; сделать спортивную зону и озеленить всю территорию.

Заметим, что и остальные проекты предлагали нечто подобное, кроме одного. Там пляж «Учкуевка» рассматривался как центр свадебного туризма с «лебединым причалом».