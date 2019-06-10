Обещают косить траву и мыть улицы

В летнюю пору санитарную очистку города департамент городского хозяйства намерен проводить в усиленном режиме. Об этом на аппаратном совещании 10 июня заявил директор горхоза Михаил Тарасов.

По его информации, ежемесячно планируется выкашивать 4 миллиона кв.м травы. При этом план по покосу для муниципальных образований — 1,6 млн кв.м, на придомовых территориях — 0,5 млн кв м, на парки и скверы приходится — 1,6 млн кв.м.

Севастопольские коммунальщики также обещают летом активнее вывозить мусор.

— Предусмотрено увеличение кратности вывоза мусора с контейнерных площадок многоквартирных домов, в среднем, в 1,5-2 раза, — отрапортовал М.Тарасов.

Он же заверил присутствующих на совещании, что очистка урн по улицам центрального городского кольца будет производиться до 10 раз в день, а по центральным улицам — до трех раз, и пообещал ежедневное мытье улиц.

— С целью адаптации системы обращения с ТКО региональным оператором закуплено 110 контейнеров объемом 1,1 кубометра, а также 20 контейнеров объемом 8 кубометров. Дополнительные контейнеры установят в центральной части города и в Балаклавы, — отчитался М.Тарасов.