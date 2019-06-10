На ремонт дома на спуске Котовского выделили 295 тысяч рублей

Правительство Севастополя приняло решение о выделении 295 тысяч рублей на восстановление жилого дома на спуске Котовского, который оказался подтоплен ливнем 7 июня.

— Задача — ремонт и новое строительство ливневой канализации, с нормальным вводом в ту канаву или водоприемное устройство водоканала, которое находится недалеко от этого дома, — дал указание коммунальщикам губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

— Вскрывайте все, что положено и не работает, как нужно, — распорядился Д.Овсянников.

Как сообщил директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов, от владельцев дома — семьи Солянниковых — поступило заявление о выделении им материальной помощи на ремонт первого этажа дома, оказавшегося в зоне подтопления.

— Вместо того, чтобы воде уйти в нужном направлении, она вся ушла со спуска Котовского в этот дом, — констатировал губернатор.

На вопрос губернатора, устранен ли засор ливневой канализации, от директора горхоза был получен утвердительный ответ.

Спуск Котовского после пятничного ливня закрыли для движения автотранспорта для ремонта. Как убедились корреспонденты «Севастопольской газеты», в выходные дни там выполнялась уборка камней мощения с вывозом их на площадку «Севастопольского Автодора».

Как пояснили, рабочие, эти камни дополнят те, что уже были сняты со спуска раньше. На некоторых участках ремонтники уложили асфальт прямо по существующему покрытию.