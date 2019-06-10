Ливень нанес ущерб интерьерам и живописи Воронцовского дворца

Мебель, картины, документы и лепнина стен Воронцовского дворца намокли, а конструкции здания напитались влагой во время сильного ливня. Окончательно ущерб станет понятен через некоторое время, но специалисты музея уверены, что непоправимого урона нет.

Об этом сообщила ТАСС представитель Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.

В пятницу, 7 июня, во время непогоды ветром сдвинуло временную кровлю дворца, смонтированную на время ремонта крыши. Вода попала в помещения. На два дня основной корпус дворца, куда попала вода, был закрыт для посещения.

«Мы приняли все меры, чтобы просушить [помещения дворца и экспонаты], а последствия будем со временем смотреть. Мебель в экспозиции подмокла, и на втором этаже [намокли] географические карты, графика. <…> [Вода попала на] живопись — <…> портреты Воронцова, три портрета в кабинете», — рассказала представитель музея.

Картины постарались снять сразу же, однако ливень начался очень быстро, и полотна намокли. Понадобится помощь специалистов, чтобы привести их в прежний вид. В библиотеке, расположенной на втором этаже дворца, намокли два стеллажа, но сотрудники успели убрать в безопасное место практически все книги — вода попала только на отдельные тома.

Также намокли стены внутренних помещений и декоративная лепнина, начала отходить штукатурка. Внутренние конструкции здания напитались влагой, вода проникла на все этажи и в подвал дворца.

В настоящее время экспозиции дворца открыты для посещения, хотя здание временно обесточено.

Воронцовский дворец был построен в первой половине 19 века крестником императрицы Екатерины II графом Михаилом Воронцовым, является популярным у туристов объектом, привлекая ежегодно тысячи экскурсантов. В рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма во дворце проводятся ремонтные работы. Только реставрационные и восстановительные работы оцениваются в 900 млн рублей.