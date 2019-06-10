Купят пять пассажирских катеров

На заседании правительства Севастополя 10 июня принято распоряжение о приобретении для города пяти пассажирских катеров на условиях лизинга. Заказчиком станет ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова».

Проект распоряжения представил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Будет заключен долгосрочный государственный контракт в рамках реализации программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта на территории Республики Крым и Севастополя, утвержденной постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2014 года.

— Полтора года назад в эту программу по нашей инициативе было внесено изменение по закупке пяти катеров. Принятие распоряжения позволит начать процедуры по определению заказчиком ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова», — сказал И.Титов.

— Придумайте название покороче, — предложил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, имея в виду предстоящее включение в состав троллейбусного предприятия еще и катеров. Там будет создана служба морских перевозок. Это связано с решением разделить у Севморпорта пассажироперевозки и стивидорские функции.

На вопрос губернатора об облике новых катеров И.Титов ответил, что этот вопрос обсуждался со всеми работающими в РФ производителями судов.

— В результате у нас получился такой усредненный облик этого судна, по сути, аналог тех, что работают сейчас, но современный. Параметры рассчитаны под причалы, вместимость оптимальная — 250 человек, — прокомментировал И.Титов.