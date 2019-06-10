Горизбирком подсчитал количество подписей для кандидатов в депутаты

Исходя из количества избирателей, зарегистрированных в Севастополе, городская избирательная комиссия подсчитала количество подписей, которое необходимо собрать партиям и кандидатам в депутаты заксобрания второго созыва, чтобы их допустили к выборам.

«Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» — по закону освобождены от сбора подписей в поддержку своих кандидатов, потому что это парламентские партии. Остальные — в Севастополе зарегистрировано 25 отделений всероссийских партий — обязаны собрать для своего списка 0,5% подписей от числа городских избирателей, а кандидаты-мажоритарщики — 3% подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего одномандатного избирательного округа.

Всего в Севастополе на 8 июня по данным горизбиркома зарегистрировано 313016 избирателей. Поэтому для регистрации городского списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания города Севастополя второго созыва партийным объединениям надо собрать не менее 1566 и не более 1722 подписей. Подписей собирают больше, чтобы при их проверке имелся запас.

Для кандидатов, избирающихся по одномандатным округам, расклад такой:

— в округе №1 — 43010 избирателей (подписей от 1291 до 1420);

— в округе №2 — 38029 избирателей (подписей от 1141 до 1255);

— в округе №3 — 38863 избирателей (подписей от 1166 до 1282);

— в округе №4 — 35365 избирателей (подписей от 1061 до 1167);

— в округе №5 — 40685 избирателей (подписей от 1221 до 1343);

— в округе №6 — 39276 избирателей (подписей от 1179 до 1296);

— в округе №7 — 41716 избирателей (подписей от 1252 до 1377);

— в округе №8 — 36083 избирателей (подписей от 1083 до 1191).

Больше всего придется собирать подписей кандидатам по Балаклавскому округу №1.

Интересно, что число избирателей в Севастополе, включенных в списки на момент окончания голосования (вместе с иногородними избирателями), на выборах президента РФ 18 марта 2018 года составило 339010 человек.