Депутат заксобрания просит проверить доходы коллег

Вопрос финансового обеспечения коллег заинтересовал депутата Законодательного собрания Ирину Кравец после обсуждения отчета о деятельности правительства в 2018 году, который оппозиционные городскому правительству парламентарии приняли негативно.

Сама И.Кравец — директор школы. Ее возмутило, что депутаты скоры на критические оценки деятельности правительства города и критикуют «уже второго подряд губернатора», тогда как «в своем глазу и бревна не видят».

Она проанализировала декларации о доходах своих коллег и обнаружила, что в прошлом году, когда из девяти оплачиваемых депутатов зак­собрания на зарплате остались только трое, у остальных доходы не упали.

— После отказа от зарплаты потеряла одна [глава комитета по экономике Татьяна] Лобач — ее доходы уменьшились в три раза. Все остальные депутаты, которые якобы отказались от зарплаты, имеют [ежемесячный] доход от 188 тысяч до 225. Я очень хочу узнать, на каких предприятиях платится такая зарплата, при условии, что этот человек находится не на этом предприятии, а в стенах Законодательного собрания. Наверное, это должна проверить прокуратура, — довольно эмоционально выступила И.Кравец, возмутившись, почему вице-спикер парламента Александр Кулагин пользуется служебным транспортом, хотя не является «государственным лицом».

Депутат уверена, что ее коллеги должны более критично подойти именно к своей работе. Причина противостояния исполнительной и законодательной ветвей власти, по ее мнению, в столкновении чьих-то личных интересов.

Защитить эффективность деятельности правительства И.Кравец попыталась фразой об очевидности, «что жизнь севастопольцев меняется к лучшему», но, к сожалению, допустила оговорку по Фрейду, что этого факта «нельзя не отрицать».