Частному транспорту помогут перейти на газ

Соответствующий документ 10 июня на заседании правительства Севастополя утвердили после его представления директором Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорем Титовым.

— В целях развития рынка газомоторного топлива выделена субсидия по переводу транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива. Речь идет о том, что мы предполагаем переоборудование тысячи автомобилей, — сказал И.Титов.

По его информации, Министерством энергетики РФ установлено, что поддержка должна быть не менее 50% из бюджета: 30% — из федерального, еще 20% (на условии софинансирования) — из регионального.

Средняя стоимость переоборудования составляет 133 тысячи на одну машину. Таким образом, те, кто решит переоборудоваться, будет платить половину от стоимости. Однако, как уточнил заместитель губернатора Владимир Базаров, федеральная программа еще не принята.

— Мы двигаемся впереди, и наши 20% мы сейчас в программу заложим, а далее появятся 30%, — сказал В.Базаров.

По информации И.Титова, речь идет о тысяче автомобилей в год, с расчетом на три года.

— Я понимаю, что иногда программы не принимаются, но уверен, что эта будет принята. Потому что вопрос экологии является ключевым, и регионы также в этом сориентированы, — поддержал подчиненного губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

— Сколько у нас единиц транспорта ездит? — спросил он у И.Титова и получил ответ, что зарегистрировано 30 тысяч автомобилей.

— Нужно начинать стимулировать перевод на газомоторное топливо всего рынка, — резюмировал глава города.