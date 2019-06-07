В результате разгула стихии в Крыму 7 июня произошли подтопления проезжей части селевыми потоками, в некоторых местах произошел вынос грунта на проезжую часть.

На участке дороги Ялта – Гончарное в районе Фороса произошел обвал горной породы. Сотрудники Ялтинского филиала Крымавтодора оперативно приступили к уборке. В настоящее время дорога свободна.

Работы по устранению последствий стихии также проводятся на дорогах регионального и межмуниципального значения.

Министерстро транспорта Республики Крым просит автомобилистов быть предельно внимательными на горных дорогах, заранее планировать маршрут учитывая погодные условия.