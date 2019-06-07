Разгул стихии чуть не сорвал ЕГЭ

7 июня в Севастополе, несмотря на погодные катаклизмы, прошел единый государственный устный экзамен по английскому языку у выпускников 11-х классов. Его сдавали более 150 юношей и девушек, сообщили в ГБУ «Региональный центр оценки качества образования».

Из-за сильного ливня с грозой и шквалистого ветра ситуация в отдельных районах города оказалась близкой к чрезвычайной: было нарушено энергоснабжение, на дорогах из-за подтоплений образовались километровые пробки.

Но в пункте приема экзамена на базе школы №38 были готовы к такому развитию событий. Как рассказала его руководитель Марина Яковенко, накануне провели тестирование станций записи устных ответов и всей электронной системы в целом, была проверена работоспособность системы автономного электроснабжения.

Однако несколько участников экзамена пришли с подмокшими документами, удостоверяющими личность. Еще около десятка некритично опоздали из-за транспортных заторов, но были допущены к экзамену. Девять человек вообще не явились. Если причины неявки окажутся объективными, им предоставят возможность сдать госэкзамен в резервное время.

Из-за скачков напряжения из-за грозы в момент начала экзамена произошел сбой в работе станций записи устных ответов. Но техническим специалистам удалось оперативно решить возникшие проблемы, в 11.05 ЕГЭ устный экзамен возобновился в штатном режиме.