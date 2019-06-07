Продолжается ликвидация последствий ливня

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в правительстве Севастополя доложили о работах по ликвидации последствий ливневых осадков 7 июня.

«Наша задача к вечеру максимально устранить последствия этого природного катаклизма», — сообщил председатель комиссии вице-губернатор Владимир Татарчук.

По информации заместителя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова, по состоянию на 12.00 в регионе без электроснабжения остались 12 социально значимых объектов, 64 трансформаторных подстанции.

«Вышли на улицы службы по уборке территории от ГБУ «Парки и скверы» и «Чистый город» в количестве 150 человек. «Водоканал» на 16 участках проводить работы по восстановлению ливневой системы канализации. Сформированы аварийные бригады. В работе находится 10 бригад экстренных служб, 15 вакуумных машин на территории города. Управляющие компании проводят уборку листвы, упавших веток», — доложил Е.Горлов.

К концу дня основные мероприятия во ликвидации последствий ЧС обещают завершить, все социально значимые объекты подключат к электроснабжению.

По информации директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игоря Титова, наиболее пострадавшим от стихии признан спуск Котовского. Там повреждено 400 метров дороги. Все восстановительные будут выполнены силами Севавтодора.

«Кроме того, имеется «просадка» асфальта на улице Фадеева, сейчас она ограждена, на улице Щитовой проблемные участки также ограждены. Вышла из строя тяговая подстанция №11 в районе магазина «Океан», дорожное движение на проспекте Генерала Острякова приостановлено. Воду помогают откачивать МЧС и водоканал. Отмечу, что молния поразила тяговую подстанцию на проспекте Победы, движение троллейбусов ограничено», — сказал И.Титов.

Начальник отдела Департамента образования Евгений Шумилов сообщил, что наиболее пострадала от ливня среднеобразовательная школа №39. Сейчас в учреждении, которое было подтоплено, проводятся первоочередные работы по ликвидации последствий ЧС. По данному объекту будет сформирована комиссия, которая оценит принесенный ущерб.

Все городские службы продолжают работу в усиленном режиме.