На трассе «Таврида» обустроят зоны дорожного сервиса

В соответствии с соглашением между Республикой Крым и инвесторами с завершением строительных работ на трассе «Таврида» будет обустроено восемь многофункциональных комплексов дорожного сервиса. Ранее заявлялось, что их будет четыре, еще восемь — просто АЗС.

В многофункциональном комплексе дорожного сервиса будут:

— многотопливная заправочная станция и станция технического обслуживания;

— зона отдыха водителей и пассажиров со специально отведенными местами для курения;

— отдельные места для стоянки легковых автомобилей, грузовых автомобилей и автобусов;

— места для стоянки легковых автомобилей с прицепами–дачами (автокемперы);

— объекты общественного питания, магазин, мотель, автомойка, мусоросборники, пункт медицинской помощи, банкоматы.

В состав объектов зон могут быть включены места для розничной реализации продуктов и сувениров местного промысла.

Данный формат многофункциональных комплексов позволит обеспечить высокий уровень качества услуг и предоставит возможность нового формата обслуживания клиентов, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Республики Крым.

Первую очередь крымской части трассы «Таврида» (без севастопольских участков) — по одной полосе в обе стороны от Керчи до Симферополя открыли 31 декабря 2018 года. На новой дороге пока нет АЗС и многофункциональных зон придорожной инфраструктуры. Водителям следует учесть, что на участке от села Батальное до Белогорска (это около 70 км из 190 км новой дороги) вообще нет автозаправок.