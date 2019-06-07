На Севастополь выпала месячная норма осадков

Синоптики предупреждают, что дожди еще не кончились.

Сильный ливень с грозой и градом залил Севастополь утром 7 июня, превратив улицы в глубокие реки. В некоторых местах уровень воды был выше метра, автомобили оказывались затоплены почти по крышу.

Как рассказали в Севастопольском в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, июньская месячная норма осадков для города — 38,2 мм, а утром 7 июня по данным метеорологической станции на Павловском мысу выпало 33 мм. Данные станции на мысе Херсонес еще больше — 50 мм!

По прогнозам синоптиков, погода в ближайшие дни не изменится. В субботу, 8 июня, ночью и днем ожидается сильный дождь, гроза.

Из предыдущего опыта можно предположить, что севастопольцам следует запастись питьевой водой, ведь при сильных осадках очистные системы водоканала не справляются с возросшим объемом. К примеру, 17 июля 2018 года на Севастополь выпало 29 мм осадков, на следующий день город остался без водопроводной воды.